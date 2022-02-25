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Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам

25 Февраля 2022 10:52
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Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбербанк Казахстан и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

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Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях Sber KZ и СберБизнес, а также других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

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#Банки   #Экономика   #Финансы  
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