Сбегавший из дома более 30 раз подросток найден в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области разыскали 12-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте полиции Алматинской области в дежурную часть управления полиции Карасайского района с заявлением о пропаже сына обратилась жительница села Кайнар. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, объявлен розыск без вести пропавшего.

«Организовав розыск, оперуполномоченные ОКП УП Карасайского района А.Р. Садиков и Н.Б. Джанабеков выяснили, что подросток характеризуется как непослушный, склонный к обману и бродяжничеству. Мальчик убегал из дома более 30 раз. За непослушание, кражи и различные нарушения подросток в 2017 году поставлен на учет группы ювенальной полиции ОМПС УП Карасайского района. Ювенальный суд Карасайского района вынес решение об определении подростка в специальную школу-интернат с особым режимом содержания», - рассказали в полиции.

Сыщики в течение полутора суток напряженного круглосуточного поиска обнаружили след беглеца на автовокзале «Сайран» в Алматы.

Несмотря на то, что беглец продал свой телефон, чтобы ускользнуть от поисков, стражи порядка быстро его вычислили. Выехав на место, по видеокамерам отследили его путь до улицы Розыбакиева, где и задержали.

20 января мальчика передали сотрудникам ювенальной полиции для определения в специальную школу-интернат с особым режимом содержания в ВКО. Мама мальчика выразила благодарность полицейским за помощь в розыске сына.