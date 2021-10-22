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Сайты министерств и акиматов не работают в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Октября 2021, 12:36
Сайты министерств и акиматов не работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайты министерств и акиматов на данный момент в Казахстане не работают. Информацию подтвердили в АО «НИТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент ведутся работы по устранению некорректной работоспособности проекта «Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов». Мы работаем над устранением неполадок.

Приносим свои извинения за временные неудобства», - сообщили в АО «НИТ».

Отметим, что при попытке открыть сайты выходит надпись «скачивание языков».

Напомним, 24 июня 2020 года 17 министерств, 48 комитетов и 10 местных исполнительных органов перешли на Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов. Таким образом, платформа стала единым окном для получения информации и взаимодействия, объединив все сайты государственных органов.

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