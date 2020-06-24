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Сайты госорганов перейдут на единую платформу интернет-ресурсов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Июня 2020, 18:48
Сайты госорганов перейдут на единую платформу интернет-ресурсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 министерств, 48 комитетов и 10 местных исполнительных органов перейдут на единую платформу интернет-ресурсов (ЕПИР ГО), передает МИА «КазинфорМ» со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»​​​.

Основная информация о государственном органе и его структурном подразделении публикуется в открытом доступе, на их официальных интернет-ресурсах. Количество таких сайтов стало исчисляться сотнями, к примеру, это сайты министерств, их комитетов и департаментов, сайты акиматов областей, городов, районов, сел и других ведомств.

« ЕПИР ГО объединил в себе все сайты государственных органов, став единым окном получения информации и взаимодействия. На мой взгляд, мы проделали колоссальную работу и облегчили тем самым процесс взаимодействия граждан и государства «, - рассказал Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

На ЕПИР ГО созданы разделы для всех государственных органов с учётом их структурных и территориальных подразделений, внутри которых продолжается работа по наполнению контента. Общее количество разделов составляет около 900.

Единый дизайн с обновленной структурой, удобной навигацией и упрощенной подачей информации, значительно облегчает ее поиск. Новости государственных органов, справочная информация, документы, НПА и многое другое доступно на единой платформе за 2 клика, без перехода на другие ресурсы.

С помощью сервиса «Вопрос-ответ» пользователи смогут задавать открытые вопросы госорганам без использования ЭЦП и получать ответы тут же на ЕПИР ГО.

На текущий момент продолжается работа над модернизацией функционала ЕПИР ГО и осуществляется перенос сервисов государственных органов.

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АО «Национальные информационные технологии» - является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.


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