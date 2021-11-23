Сайты госорганов объединили в единую платформу Gov.kz: что это даст казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единая платформа интернет-ресурсов госорганов (ЕПИР ГО) стала доступна всем пользователям в новом формате. Для удобства граждан интернет-ресурс изменили с точки зрения человекоцентричного подхода, структурировав государственные услуги по «жизненным ситуациям». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

ЕПИР ГО – это уникальная платформа, объединившая все сайты местных исполнительных органов, центральных государственных органов, в том числе подотчётные Президенту страны (Агентство по делам государственной службы, Агентство по противодействию коррупции и др.), в единую и удобную структуру.

Платформа располагается на интернет-странице www.gov.kz и имеет мобильную версию, удобный интерфейс и интуитивно понятную навигацию, отметили в ведомстве.

«В первом разделе «О Казахстане», посетители сайта могут узнать больше о стране, поближе познакомиться с Казахстаном. Далее можно увидеть основной раздел с категориями услуг, разделенными по вкладкам «Гражданам» и «Бизнесу». При клике на категорию отображается список материалов «Жизненных ситуаций» и всех государственных услуг по данной теме», - рассказали в МЦРИАП.

Как пояснили в министерстве, во вкладке «Жизненные ситуации» посетители сайта смогут найти свод полезной информации по определенной теме с разделением на шаги, написанные простым и понятным языком. Каждый материал по теме «Жизненных ситуаций», помимо полного разъяснения процессов, может охватывать процедуры получения сразу нескольких государственных услуг, связанных между собой одной тематикой, содержать ссылки на справочную информацию, документы, НПА (нормативно – правовые акты) и онлайн-сервисы.

«Человек должен быть в центре любого процесса, связанного с предоставлением госуслуг. Чтобы главная страница платформы была максимально информативна и полезна, мы сделали упор на жизненные ситуации. Если, к примеру, у вас родился ребенок, вы просто находите соответствующую жизненную ситуацию, выбираете её и получаете доступ к информации о том, как прикрепиться к поликлинике, встать на учёт к врачу, выйти в декретный отпуск, зарегистрировать рождение ребенка, поставить ребёнка в очередь детского сада, оформить выплаты и пособия и так далее», - прокомментировал Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Сегодня пользователям доступно более 120 материалов по разным категориям: семья, здравоохранение, образование, регистрация бизнеса и другие. Под каждой «жизненной ситуацией» есть форма для обратной связи, где каждый желающий может оставить свои замечания и предложения. По этим данным специалисты на регулярной основе могут улучшать качество контента, отметили в ведомстве.

Отметим, что ранее (с 2019 года) платформа была доступна только для государственных органов. На сегодняшний день ЕПИР ГО консолидировала в себе сайты 18 центральных органов, 54 комитета, 13 сайтов государственных органов, подотчетных Президенту РК, и более 600 местных исполнительных органов, без перехода на сторонние ресурсы.

Платформа запущена в пилотном режиме АО «Национальные информационные технологии».