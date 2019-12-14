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Сайты Электронного правительства  и госорганов будут недоступны в течение суток

14 Декабря 2019 18:00
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Сайты Электронного правительства  и госорганов будут недоступны в течение суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайты ряда государственных органов РК будут недоступны в течение суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 21:00 14 декабря до 21:00 15 декабря текущего года будут проводиться плановые работы на телекоммуникационном оборудовании, расположенном в Серверном центре государственных органов. В этой связи будут недоступны следующие интернет ресурсы: портал «Электронного правительства»; платежный шлюз «Электронного правительства»; приложение «Мобильное правительство»; TelegramBot - EgoKzBot2.0; Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»; Единая информационная система обязательного технического осмотра «Техосмотр»; Государственная база данных «Е-лицензирование»; Сервисный программный продукт «Маркировка товаров»; Сервисный программный продукт База «Монополист»; сайты государственных органов; сайт Верховного суда Республики Казахстан; сайт Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан», - сообщили в АО «Национальные информационные технологии».

Кроме того, ожидаются кратковременные простои в работе Единого контакт-центра Республики Казахстан 1414.

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Ключевые слова: Интернет, Другие государственные органы,
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Ринат Дусумов

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