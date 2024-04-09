Сайты букмекерских контор посещали школьники в Мангистауской области

В образовательных учреждениях Бейнеуского района проведены проверки компьютерных классов в целях обеспечения безопасности детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

В ходе проверки установлено, что в компьютерах для школьников имеется беспрепятственный доступ в интернет-пространство. Из архива поисковой системы интернет браузера обнаружены просмотры вредных контент страниц, в том числе букмекерской конторы.

В компьютерах не установлены так называемый «детский фильтр», программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных интернет-ресурсов по ключевым словам.

Для устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области.

24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности, ограничен доступ к опасным интернет ресурсам, защищены права 16 607 учащихся.