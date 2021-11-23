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    11:29, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сайт по приему заявок разрабатывает Фонд прямых инвестиций развития местного содержания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о работе Фонда прямых инвестиций развития местного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году также создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед республикой выделяются средства в размере 248,5 млн долларов на развитие местного содержания», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, инвестиции будут вкладываться по трем направлениям технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора и охрана окружающей среды.

    «На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра «Астана». Ведется разработка электронного портала по приему заявок. Уважаемый Аскар Узакпаевич, вопросы развития местного содержания в закупках недропользователей находятся на постоянном контроле Министерства энергетики», - заверил министр, обращаясь к Премьер-Министру страны Аскару Мамину.


    Теги:
    Правительство Местное содержание Правительство РК Минэнерго РК Инвестпроекты Экономика
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