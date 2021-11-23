Сайт по приему заявок разрабатывает Фонд прямых инвестиций развития местного содержания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о работе Фонда прямых инвестиций развития местного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году также создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед республикой выделяются средства в размере 248,5 млн долларов на развитие местного содержания», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, инвестиции будут вкладываться по трем направлениям технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора и охрана окружающей среды.

«На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра «Астана». Ведется разработка электронного портала по приему заявок. Уважаемый Аскар Узакпаевич, вопросы развития местного содержания в закупках недропользователей находятся на постоянном контроле Министерства энергетики», - заверил министр, обращаясь к Премьер-Министру страны Аскару Мамину.