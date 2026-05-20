Сайт Пентагона посетили более миллиарда человек после публикации данных об НЛО

Министерство войны США сообщило, что более 1 млрд пользователей по всему миру посетили сайт, где были выложены фотографии с НЛО, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Более 1 миллиарда пользователей по всему миру посетили WAR.GOV/UFO. Второй выпуск файлов UAP активно обрабатывается для публикации на сайте. Очень скоро будет больше! , — сообщило Министерство войны США в Facebook.

На сайте опубликована цитата президента Дональда Трампа: «Основываясь на проявленном огромном интересе, я дам указание военному министру и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (UAP) и неопознанных летающих объектов (UFO), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

На этой неделе бывший исследователь, работавший на ЦРУ, доктор Хэл Путхофф, в подкасте «Дневник генерального директора» заявил, что в США из разбившихся НЛО были извлечены и исследуются как минимум четыре типа биологической внеземной жизни: серые, нордики, инсектоиды и рептилоиды, сообщает The Liberty Line.

У каждого вида предположительно есть по две руки, две ноги и гуманоидная внешность. Рептилоиды покрыты чешуей, похожи на ящериц, имеют длинные хвосты, рост около 1,8 метра и передвигаются на двух ногах. Нордики очень похожи на жителей Северной Европы, несмотря на то, что прилетели с другой планеты. Серые — это классические большеглазые безволосые существа из всех фильмов про инопланетян. Инсектоиды похожи на богомолов с человеческими конечностями.

Его давний соратник доктор Эрик Дэвис сделал эти заявления на собрании Фонда раскрытия информации о неопознанных воздушных явлениях в 2025 году, на котором присутствовали три действующих члена Конгресса. В 2023 году бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш под присягой заявил в Конгрессе, что у США есть «биологические образцы нечеловеческого происхождения», извлеченные из десятков разбившихся НЛО.

