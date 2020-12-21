Сайт о репродуктивном здоровье молодежи запустили Минздрав РК и ЮНФПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Министерство здравоохранения РК и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане запустили сайт Shyn.kz («Шын» в переводе с казахского языка означает «Если честно»), а также одноименное мобильное приложение и чат-бот в Telegram, которые предназначены для оказания помощи в повышении грамотности среди молодежи и родителей по вопросам репродуктивного здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Эти инструменты были подготовлены в рамках поддержки Правительства Казахстана в деле дальнейшего инвестирования в здоровье и благополучие молодых людей. Проект является составной частью на пути к усилению и институционализации системы услуг, дружественных молодежи, что отражено в национальных стратегиях, а также заявлено на Саммите в Найроби.

Пакет коммуникационных продуктов создан в сотрудничестве с группой национальных экспертов под руководством и при технической поддержке ЮНФПА в Казахстане и штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

Помимо коммуникационных продуктов, работа по укреплению системы услуг, дружественных молодежи, включает в себя разработку стратегии устойчивого развития и финансирования Молодежных центров здоровья в стране (МЦЗ); серию протоколов, регламентирующих работу специалистов МЦЗ, а также психологическое и юридическое консультирование.

Кроме того, оказывается поддержка МЦЗ для того, чтобы Центры стали «ресурсными» учреждениями, передающими знания и лучшие практики другим организациям.

«Молодежные центры здоровья станут субъектами здравоохранения, которые будут оказывать медицинскую и психологическую помощь несовершеннолетним. Их основной целью станет информационно-разъяснительная работа среди подростков и молодежи по вопросам пропаганды здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья», – отметила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

По результатам проведенного социологического исследования молодые люди и их родители сообщили о потребности в большей информации в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также указали, что испытывают сложности с получением точной информации в этой области.

«Инвестирование в сексуальное и репродуктивное здоровье молодых людей означает расширение их прав и возможностей принимать осознанные решения о своем здоровье. Соответствующая возрасту точная и актуальная информация, а также дружественные молодежи медицинские услуги, являются ключом к достижению этих прав», - сказала Джулия Валезе, Представитель ЮНФПА в Казахстане и Страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане.

Сайт, мобильное приложение и чат-бот в Telegram доступны на двух языках – казахском и русском.

Получить доступ к коммуникационным продуктам можно по следующим адресам:

Сайт - https://shyn.kz/;

Чат-бот в Telegram - @shynkzbot

Мобильное приложение «Shyn.kz» можно скачать в PlayMarket (доступно только для мобильных телефонов на Android, запускается с 1 января 2021 года).