Сайт «Кунделик» проверили на наличие религиозной рекламы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари прокомментировал информацию, распространенную в одном из СМИ, о наличии религиозной рекламы в Кунделик, передает МИА «Казинформ».

«Недавно появилась новость о рекламе. Согласно договору ГЧП реклама допускается только с учетом ограничений, установленных законодательством Казахстана в отношении несовершеннолетних и их родителей», - говорится в комментарии вице-министра.

Тем не менее, МОН РК попросило разработчика получить подтверждение у специалистов Яндекс, которые исключили возможность присутствия указанной рекламы («Священный молебен о сдаче экзамена») на сайте «Кунделик». Развернутый ответ можно посмотреть по ссылке .

Ранее вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари высказался в целом о работе системы «Кунделик» в казахстанских школах.