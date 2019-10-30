Сайт «Кунделик» проверили на наличие религиозной рекламы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари прокомментировал информацию, распространенную в одном из СМИ, о наличии религиозной рекламы в Кунделик, передает МИА «Казинформ».
«Недавно появилась новость о рекламе. Согласно договору ГЧП реклама допускается только с учетом ограничений, установленных законодательством Казахстана в отношении несовершеннолетних и их родителей», - говорится в комментарии вице-министра.
Тем не менее, МОН РК попросило разработчика получить подтверждение у специалистов Яндекс, которые исключили возможность присутствия указанной рекламы («Священный молебен о сдаче экзамена») на сайте «Кунделик». Развернутый ответ можно посмотреть по ссылке .
Ранее вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари высказался в целом о работе системы «Кунделик» в казахстанских школах.
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