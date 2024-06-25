Сайт электронных обращений eOtinish временно не работает

Сайт электронных обращений eOtinish временно недоступен из-за технических неполадок, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

— АО «Национальные информационные технологии» сообщает о недоступности сайта электронных обращений eOtinish.kz. Специалисты прикладывают все усилия для восстановления работы сайта. О возобновлении работоспособности ресурса будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении пресс-службы.