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    16:21, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Сайт электронных обращений eOtinish временно не работает

    Сайт электронных обращений eOtinish временно не работает
    Фото: eOtinish.kz

    Сайт электронных обращений eOtinish временно недоступен из-за технических неполадок, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

    — АО «Национальные информационные технологии» сообщает о недоступности сайта электронных обращений eOtinish.kz. Специалисты прикладывают все усилия для восстановления работы сайта. О возобновлении работоспособности ресурса будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении пресс-службы.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Технологии Интернет Развитие IT технологий в Казахстане Общество
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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