18 Июля 2022 09:53

Сайт для информирования о работе комиссии по возврату активов создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.

14 июля в Генеральной прокуратуре состоялось заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

В ходе заседания обсудили вопросы исполнения государственными органами первоочередных мер по реализации поручений Главы государства о демонополизации товарных рынков и возврате капитала.

Открывая мероприятие, заместитель председателя комиссии – заместитель генпрокурора Улан Байжанов, подчеркнул, что все действия комиссии должны полностью соответствовать правовым нормам, правоохранительные и государственные органы обязаны не допускать перегибов и злоупотреблений по отношению к добросовестному бизнесу.

Основной приоритет - выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. Для этого следует делать акцент на аналитической работе, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

Также принято решение о создании специального веб-сайта для оперативного информирования населения о ходе работы комиссии.

По результатам заседания члены рабочей группы обменялись мнениями по активизации деятельности, направленной на качественное выполнение задач.

Комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

1) приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью;

2) устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок;

3) увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.

По итогам заседания дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату активов.