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Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
11 Мая 2022 23:00

Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области разработан сервис онлайн-бронирования комнат длительных свиданий. Также на сайте предоставлена информация о получении посылок осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня апробация пилотного проекта осуществляется на базе всех учреждений по области.

«На сайте www.karaganda-kds.kz граждане могут забронировать комнату длительного свидания, получить подтверждение брони администрацией учреждения, а также ознакомиться с интересующей информацией. Более того, на сайте можно узнать о возможности получения осужденными посылок и бандеролей», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

На сегодняшний день сайт запущен в тестовом режиме, в дальнейшем, при положительном результате, планируется запуск и функционирование сайта на постоянной основе.


Автор:
Корреспондент
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