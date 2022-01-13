Сайт для анонимной загрузки фото и видео о террористических актах и беспорядках запущен в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен сайт stopterrorism.kz. Казахстанцы могут анонимно загружать на портал видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.
«Генеральной прокуратурой совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен веб-сайт stopterrorism.kz.
На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.
В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям.
Одновременно с этим благодарим граждан за предоставленную информацию в сall-центр 115», - сказано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Telegram появился канал с официальной информацией об антитеррористической операции в Казахстане.
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