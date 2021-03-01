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    12:34, 01 Март 2021 | GMT +6

    Сайт благодарностей «Шын Жүректен» запустили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1марта - в День благодарности — стартовал социальный, волонтерский проект «Шын Жүректен»: Jurekten.kz, передает МИА «Казинформ».

    Жители нашей страны смогут сказать «спасибо» людям, которые этого достойны. Для этого достаточно зайти на сайт и отправить письмо с благодарностью. Адресатом теплых слов может быть любой человек: родители, первый учитель, врач или незнакомые люди.

    «Для человека сказать «спасибо» ничего не стоит, но тем, кому оно сказано, будет приятно. Мы переживаем уникальный период, где трудности и ограничения в связи с пандемией стали по-разному влиять на самочувствие наших соотечественников, и наш проект — это призыв выразить благодарность, чтобы кто-то услышал «спасибо» от чистого сердца», - говорит исполнительный продюсер компании Black & White Production, руководитель проекта Адина Хамар

    Авторы проекта считают, что мы часто слышим или читаем негативные новости. Нам кажется, что вокруг нас живёт столько озлобленных и жестоких людей. Но, а как же доброта, взаимопомощь, любовь? Они не исчезли, о них просто мало говорят. Поэтому давайте поделимся своими историями и увидим, сколько неравнодушных людей вокруг нас!


    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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