Сайт благодарностей «Шын Жүректен» запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1марта - в День благодарности — стартовал социальный, волонтерский проект «Шын Жүректен»: Jurekten.kz, передает МИА «Казинформ».

Жители нашей страны смогут сказать «спасибо» людям, которые этого достойны. Для этого достаточно зайти на сайт и отправить письмо с благодарностью. Адресатом теплых слов может быть любой человек: родители, первый учитель, врач или незнакомые люди.

«Для человека сказать «спасибо» ничего не стоит, но тем, кому оно сказано, будет приятно. Мы переживаем уникальный период, где трудности и ограничения в связи с пандемией стали по-разному влиять на самочувствие наших соотечественников, и наш проект — это призыв выразить благодарность, чтобы кто-то услышал «спасибо» от чистого сердца», - говорит исполнительный продюсер компании Black & White Production, руководитель проекта Адина Хамар

Авторы проекта считают, что мы часто слышим или читаем негативные новости. Нам кажется, что вокруг нас живёт столько озлобленных и жестоких людей. Но, а как же доброта, взаимопомощь, любовь? Они не исчезли, о них просто мало говорят. Поэтому давайте поделимся своими историями и увидим, сколько неравнодушных людей вокруг нас!





Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.