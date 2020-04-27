Сайт 1945.kz запустили в Казахстане к 75-летию Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начал свою работу сайт 1945.kz, который позволит собрать воедино и рассказать истории казахстанцев, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНПК.

Книга памяти 1945.kz – проект Коммунистической народной партии Казахстана, позволяющий сохранить память о героизме ветеранов войны и тружеников тыла. Кроме этого, на портале 1945.kz будут размещены истории детей войны.

«Современные технологии позволяют нам достойно отметить 75-летие со Дня Победы вне зависимости от карантина и прочих обстоятельств. Ведь самое главное – это как можно дольше хранить память о героях Великой Отечественной войны, ценой неимоверных усилий обеспечивших нам мирное небо над головой. Поэтому мы хотим собрать как можно больше историй о наших соотечественниках, ушедших воевать за единую Родину. Не обязательно быть только казахстанцами, чтобы прислать историю о своих родных. Много наших бывших соотечественников переехали в другие страны, но подвиг их родителей, наших бабушек и дедушек не должен быть забыт. Кроме того, наш сайт - это прекрасная возможность показать, что общечеловеческие ценности существуют вне границ. Мы использовали те возможности, которые нам предоставляют современные технологии. Поэтому можно присылать ваши истории, фото и видео до двух минут через Telegram бот по адресу @ArdagerBot и на почту

ardager@1945.kz», - рассказал секретарь Центрального Комитета КНПК Айкын Конуров.

После модерации истории появятся на сайте 1945.kz в одном из четырех разделов: «Письма с фронта», «Истории любви», «Мемуары героев» или «Дети войны».