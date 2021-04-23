Сайранбек Бармаков назначен директором Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Сайранбек Бармаков родился в 1963 г. в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт. По специальности инженер-механик.
Трудовую деятельность начал в 1986 г. линейным механиком, главным инженером Бурлютобинского Райавтодора, Талдыкорганской области.
С 1991 по 2006 гг. занимал должности начальника Капальского ПДУ, заместителя начальника АО «Талдыкорган жолдары», директора ТОО «ДЭУ -25».
С 2006 по 2008 гг. работал и. о. начальника отдела, начальником отдела и управления министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2008 по 2013 гг. — директор Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2013 г. — заместитель генерального директора АО «Санаторий Щучинский».
В 2014 г. занимал должность заместителя генерального директора РГП «Казахавтодор».
С 2014 по 2015 гг. работал и. о. заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
С 2015 по 2019 гг. — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
С февраля 2019 г. занимал должность председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.