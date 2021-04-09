Сайран Буканов: Необходимо искоренить скрытую субаренду земель

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Необходимо искоренить практику скрытой субаренды земель, не продавать земли даже гражданам Казахстана, а давать только в аренду. Так считает ветеран сельхозпроизводства, Герой Труда Казахстана, член республиканской комиссии по земельной реформе Сайран Буканов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Сайран Балкенович, вопросов на заседаниях комиссии поднимается очень много. Ведь проблемы в земельных вопросах есть и их нужно решать. Один из них - кому доверить распределение земель? Акимам, которые сейчас и так контролируют этот вопрос, или Агентству по земельным ресурсам, которое предлагается создать.

«Сейчас мы предлагаем создать Агентство по земельным ресурсам. Чтобы уже централизованно контролировать выданные в пользование земли,- отметил С. Буканов. — Ещё одна острая проблема, на мой взгляд, вопрос скрытой субаренды. Как у нас происходит: земли, значит, взяли, не сеются на них и не обрабатывают. Отдают другим. А потом, как говорится, снимают сливки, забирая свои проценты».

Несмотря на то, что субаренда земель в Казахстане запрещена, факты такие есть. Поэтому С. Буканов считает, что необходимо серьезно подходить к вопросу и искоренять топкую практику.

«Звучат также предложения разрешить земли сельхозназначения продавать гражданам Казахстана. Я считаю такой подход тоже неправильным. Думаю, 49 лет аренды на земли - этого вполне достаточно. Продавать земли даже своим гражданам опасно. Земля - это народная собственность», - считает С. Буканов.

Высказался Сайран Балкенович и против передачи в частную собственность лабораторий агрохимического анализа почвы.

«У нас функционируют как частные, так и государственные лаборатории. Некоторые предлагают лаборатории полностью пустить в частную среду. В этом вопросе я тоже против. Все частными нельзя делать. Пусть работают все в конкурентной среде. Потому что, при передаче в частную среду есть коррупционный риск, ведь с частными лабораториями можно будет договориться», - говорит С. Буканов.

Все эти вопросы, по словам агрария, открыты и на стадии обсуждения. Члены комиссии по земельной реформе могут лишь рекомендовать. Последнее решение за Правительством.

«Но в любом случае, я считаю, что в земле - просто огромный потенциал. И он до конца не использован. Самое главное - нужно понимать, что если взял землю в аренду, работаешь на ней, то должна быть отдача. Нет отдачи, значит здесь государство должно жестко реагировать и забирать землю»,- заключил С. Буканов.