Сайран Буканов: Необходимо искоренить скрытую субаренду земель
Как отмечает Сайран Балкенович, вопросов на заседаниях комиссии поднимается очень много. Ведь проблемы в земельных вопросах есть и их нужно решать. Один из них - кому доверить распределение земель? Акимам, которые сейчас и так контролируют этот вопрос, или Агентству по земельным ресурсам, которое предлагается создать.
«Сейчас мы предлагаем создать Агентство по земельным ресурсам. Чтобы уже централизованно контролировать выданные в пользование земли,- отметил С. Буканов. — Ещё одна острая проблема, на мой взгляд, вопрос скрытой субаренды. Как у нас происходит: земли, значит, взяли, не сеются на них и не обрабатывают. Отдают другим. А потом, как говорится, снимают сливки, забирая свои проценты».
Несмотря на то, что субаренда земель в Казахстане запрещена, факты такие есть. Поэтому С. Буканов считает, что необходимо серьезно подходить к вопросу и искоренять топкую практику.
«Звучат также предложения разрешить земли сельхозназначения продавать гражданам Казахстана. Я считаю такой подход тоже неправильным. Думаю, 49 лет аренды на земли - этого вполне достаточно. Продавать земли даже своим гражданам опасно. Земля - это народная собственность», - считает С. Буканов.
Высказался Сайран Балкенович и против передачи в частную собственность лабораторий агрохимического анализа почвы.
«У нас функционируют как частные, так и государственные лаборатории. Некоторые предлагают лаборатории полностью пустить в частную среду. В этом вопросе я тоже против. Все частными нельзя делать. Пусть работают все в конкурентной среде. Потому что, при передаче в частную среду есть коррупционный риск, ведь с частными лабораториями можно будет договориться», - говорит С. Буканов.
Все эти вопросы, по словам агрария, открыты и на стадии обсуждения. Члены комиссии по земельной реформе могут лишь рекомендовать. Последнее решение за Правительством.
«Но в любом случае, я считаю, что в земле - просто огромный потенциал. И он до конца не использован. Самое главное - нужно понимать, что если взял землю в аренду, работаешь на ней, то должна быть отдача. Нет отдачи, значит здесь государство должно жестко реагировать и забирать землю»,- заключил С. Буканов.