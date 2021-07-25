Сайран Буканов: Акимом должен быть местный житель, живущий чаяниями односельчан

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Выборы акимов сельских округов стартовали в регионах Казахстана, в том числе и в Костанайской области. Своим мнением о том, кто достоин стать акимом села и по каким критериям его должны избирать сельчане, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», почетный гражданин Костанайской области Сайран Буканов.

Как считает Сайран Буканов, принято верное решение по проведению прямых выборов сельских акимов.

«Все же выбирать акима в селе должно местное население. Я считаю, что сейчас в акимах много случайных людей стало. Я из своей практики говорю. Во многих селах акимами назначают бывших полицейских, экс-представителей силовых структур, которые вышли на пенсию. Их назначают на должность акима села, а ведь они там зачастую не живут, приезжают, уезжают. Никогда душа у такого человека за село болеть не будет, потому что он не местный. Он знает, что рано или поздно уйдет. Вот о чем речь,- говорит Сайран Буканов. — Жители села свой родной дом хорошо знают, и знают, кто сможет работать из них акимом. Поэтому жители населенных округов должны сами избирать акима. Это верное решение».

Как подчеркнул Сайран Балкенович, аким должен наравне со всеми жить на селе вместе с семьей, дети его должны учиться в той же школе, что и дети других сельчан.

«А то у нас часто встречается такая практика, когда акимом села назначен, а сам живет или в райцентре, или в городе. Что это за аким, который будет туда наездами только. А вот когда аким из местных, свой, вот он будет жить нуждами односельчан. Такой человек будет заинтересован в том, чтобы родное село, родной дом только процветал. Такую систему надо было вводить давно. Но, благо, мы к этому наконец пришли», - подытожил он.

Напомним, выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирать акима будут в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в шести - в связи с досрочным сложением полномочий.

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самому молодому кандидату - 27 лет, самому старшему - 62 года.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.