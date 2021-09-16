Сайгаки провалились в разрытую дорожниками траншею в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области сайгаки провалились в траншею, разрытую дорожниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сведениям, поступившим в региональную инспекцию лесного хозяйства и животного мира ЗКО, случай произошел в Жанибекском районе.

14 сентября приблизительно в 10 часов сотруднику инспекции на WhatsApp поступила видеозапись. На ней было видно, как 12-15 сайгакой провалились в траншею глубиной 2,5-3 метра и высотой 700-800 метров.

Как выяснилось, видео засняли сотрудники ТОО «Теміржол жөндеу» - «СпецСтройМонтаж», которые 11-12 сентября проводили строительно-ремонтные работы на автодороге Казталов-Жанибек.

Когда сайгаки переходили дорогу, из-за отсутствия забора они провалились в траншею, откула не смогли выбраться самостоятельно. На помощь пришла специальная техника.

«Указанный район является зоной миграции сайгаков в Западно-Казахстанской области. Поэтому руководству филиала ТОО «Теміржол жөндеу» - «СпецСтройМонтаж» напомнили о важности недопущения подобных случаев», - прокомментировали в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО.

В свою очередь, сотрудники филиала ТОО «Теміржол жөндеу» - «СпецСтройМонтаж» подтвердили, что сайгаки не пострадали, с помощью специальной техники они были освобождены.