Сайфолла Сапанов: Наступает время перемен во всех сферах жизни общества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Выступление Касым-Жомарта Токаева 11 января - это своего рода заявление о том, что наступает время перемен во всех сферах жизни общества: как в социально-экономических, так и политических. Тем самым Президент объявил о возрождении Казахстана, считает политолог, доктор исторических наук, профессор Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Сайфолла Сапанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В свое время еще царица сакская Томирис говорила: «Не доводите народ до отчаяния». Это я к тому, что с народом надо считаться. Обострение социально-экономических проблем привело к мирным митингам, а затем и к трагическим событиям, произошедшим в Алматы. Выступление Президента – это призыв тщательно разобраться в случившемся, сделать выводы и выполнить конкретные задачи, поставленные перед ним. То есть, чтобы создать новый Казахстан – работать по-старому нельзя. Надо отдать должное Главе государства, что он, как опытный дипломат, сразу отреагировал на недовольства митингующих: цены на сжиженный газ остались на прежнем уровне. Но, к сожалению, протестующих это не остановило, что говорит о том, что народ требует перемен не только в ценообразовании.

Если подробнее остановиться на озвученных инициативах Главы государства, то программу необходимо разделить на два этапа: программу минимум и максимум. В первую очередь Правительству необходимо разработать механизм по ценообразованию, сдерживанию роста цен не только на газ, нефтепродукты, но и на продукты питания, ЖКХ, вопросы кредитования, повышения заработных плат. Вот первоочередные задачи, которые необходимо было решать еще вчера.

Радует тот факт, что Президент озвучил и предстоящий комплекс мер по контролю инфляции. Закон о физическом банкротстве и разработке инструментов денежно-кредитной политики народ ждет уже давно. Не секрет, что 90 процентов людей повязаны кредитами, и многие, потеряв работу по болезни или по каким-то другим форс-мажорным обстоятельствам, не в состоянии платить кредит и начисляемые пени за просрочку. Этот закон даст возможность списания долгов банкам. Такой вид банкротства, кстати, практикуется в мире. Поэтому решение Касым-Жомарта Токаева в этом вопросе считаю важным.

Хотелось бы отметить еще один момент – вместе с экономическим ростом должны расти и доходы населения. Несмотря на добычу нефти, полезных ископаемых, доходы казахстанцев не соответствуют росту экономики страны. За эти годы между народом и экономикой нефтедобывающей страны, особенно западных регионов, являющихся донорами, – Атырау и Мангистау – образовался дисбаланс. Как ни парадоксально, именно эти регионы-доноры отстают по многим параметрам социально-экономического развития, когда в любой цивилизованной стране экономический рост сопутствует росту дохода населения. Сильные регионы – это сильное государство. К сожалению, как оказалось, предыдущее Правительство этим вопросом не занималось. И я, как житель Атырау, считаю справедливым, что в выступлении Президента прозвучала необходимость основательных реформ межбюджетных отношений. Экономические подходы нужно менять»,- резюмировал Сайфолла Сапанов.