Сайфолла Сапанов: Наступает время перемен во всех сферах жизни общества
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Выступление Касым-Жомарта Токаева 11 января - это своего рода заявление о том, что наступает время перемен во всех сферах жизни общества: как в социально-экономических, так и политических. Тем самым Президент объявил о возрождении Казахстана, считает политолог, доктор исторических наук, профессор Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Сайфолла Сапанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В свое время еще царица сакская Томирис говорила: «Не доводите народ до отчаяния». Это я к тому, что с народом надо считаться. Обострение социально-экономических проблем привело к мирным митингам, а затем и к трагическим событиям, произошедшим в Алматы. Выступление Президента – это призыв тщательно разобраться в случившемся, сделать выводы и выполнить конкретные задачи, поставленные перед ним. То есть, чтобы создать новый Казахстан – работать по-старому нельзя. Надо отдать должное Главе государства, что он, как опытный дипломат, сразу отреагировал на недовольства митингующих: цены на сжиженный газ остались на прежнем уровне. Но, к сожалению, протестующих это не остановило, что говорит о том, что народ требует перемен не только в ценообразовании.
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