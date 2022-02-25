Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакантный мандат фракции «Nur Otan» в Мажилисе будет отдан Саясату Нурбеку. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Постановлением Бюро Политического совета «Nur Otan» принято решение о проведении 28 февраля заседания Политического совета, где будет утверждена повестка внеочередного XXII Съезда партии.

Также Постановлением Бюро Политического совета принято решение передать свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии «Nur Otan» по партийному списку Саясату Нурбеку», - написал Асхат Оралов в Facebook.

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.

Саясат Нурбек - политолог, общественный деятель, генеральный директор BTS Education.

Ранее сегодня сообщалось, что Дарига Назарбаева подала заявление о досрочном прекращении своих полномочий депутата Мажилиса.