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Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Саясат Нурбек на пленарном заседании палаты принес присягу депутата и заявил, что для него большая ответственность и честь работать с мажилисменами во благо народа.
«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата!», - сказал Саясат Нурбек.
В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоиспеченного депутата и пожелал ему успехов в работе.
«От всего сердца поздравляем нашего коллегу от имени всего депутатского корпуса и желаем успехов в вашей работе», - сказал он.
Саясат Нурбек включен в состав Комитета по социально-культурному развитию палаты.
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