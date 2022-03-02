+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса

2 Марта 2022 10:35
Поделиться:
Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев
Председатель Мажилиса посетил Акмолинскую область Встречи с актюбинскими избирателями провели депутаты Мажилиса Мажилисмены встретились с пострадавшими при беспорядках предпринимателями в Алматы

Саясат Нурбек на пленарном заседании палаты принес присягу депутата и заявил, что для него большая ответственность и честь работать с мажилисменами во благо народа.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата!», - сказал Саясат Нурбек.

В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоиспеченного депутата и пожелал ему успехов в работе.

«От всего сердца поздравляем нашего коллегу от имени всего депутатского корпуса и желаем успехов в вашей работе», - сказал он.

Саясат Нурбек включен в состав Комитета по социально-культурному развитию палаты.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев
Председатель Мажилиса посетил Акмолинскую область
Встречи с актюбинскими избирателями провели депутаты Мажилиса
Мажилисмены встретились с пострадавшими при беспорядках предпринимателями в Алматы
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
3 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 Президент РК принял председателя Нацбанка
Читайте также
Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса
Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики рассмотрит в ближайшее время Мажилис
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
Президент РК принял председателя Нацбанка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив