Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саясат Нурбек на пленарном заседании палаты принес присягу депутата и заявил, что для него большая ответственность и честь работать с мажилисменами во благо народа.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата!», - сказал Саясат Нурбек.

В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоиспеченного депутата и пожелал ему успехов в работе.

«От всего сердца поздравляем нашего коллегу от имени всего депутатского корпуса и желаем успехов в вашей работе», - сказал он.

Саясат Нурбек включен в состав Комитета по социально-культурному развитию палаты.