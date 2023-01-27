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Саясат Нурбек: Приоритет в науке - приток новых умов и новаторов

27 Января 2023, 21:45
Саясат Нурбек: Приоритет в науке - приток новых умов и новаторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек назвал главные направления развития отечественной науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наука должна и может стать той отраслью, которая будет подпитывать различные сферы - сельское хозяйство, горнорудное дело, металлургию, машиностроение, энергетику новыми наработками. Сейчас мы разворачиваем модель нашей науки на прикладной формат. Мы фокусируем усилия наших ученых на конкретных сферах, где мы можем дать добавленную стоимость. От ограниченных ресурсов мы переходим к достаточно щедрому финансированию науки. В 3,5 раза благодаря поддержке Президента мы увеличили финансирование. 58 млрд тенге было в прошлом году, 158 млрд - в этом году и 244 млрд тенге - в следующем году. Таким образом мы поддержим исследования и проекты наших ученых», - заявил Саясат Нурбек в эфире телеканала Jibek Joly.

По словам министра, нужно в первую очередь определить приоритеты, как ученые и НИИ должны прилагать свои усилия, а также как им повышать добавленную стоимость и наукоемкость производства.

«Следующее направление - создать необходимые условия - налоговые, инвестиционные преференции для того, чтобы бизнес был заинтересован прийти в науку. Третий большой приоритет - университетская наука. Наука должна постоянно подпитываться новыми кадрами. Нам сейчас важно переформатировать наши университеты в исследовательские»,- отметил Саясат Нурбек.

Также глава ведомства поднял вопрос по поводу возраста ученых в Казахстане.

«Средний возраст наших ученых, к сожалению, составляет 59 лет. Средний возраст академиков Национальной академии - 69 лет. Стареет наука. Это очень плохой признак. Поэтому большой приоритет - подготовка научных кадров, создание постоянно действующего притока свежей крови, новых умов и новаторов в науку», - сказал министр.


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