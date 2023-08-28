Саясат Нурбек посетил с рабочей поездкой область Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В область Абай с рабочей поездкой прибыл министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В ходе поездки был проведен ряд важных мероприятий, в которых принял участие и заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков, передает МИА «Казинформ».



Один из ключевых моментов визита министра - посещение музея, расположенного на базе Медицинского университета. Музей состоит из двух экспозиций: «История университета» и «Герой Советского союза Маншук Маметова». Первая экспозиция представляет информацию об истории и деятельности медицинского университета, начиная с дня его основания и до современности. Вторая экспозиция посвящена героине Советского Союза Маншук Маметовой и содержит рукописные биографии героини, копии писем.

В рамках поездки министр также посетил заседание общего собрания ассоциации высших учебных заведений РК. Мероприятие было организовано для обсуждения различных аспектов совершенствования высшего и послевузовского образования, развития человеческого капитала и реализации третьей миссии университетов. На заседании была подчеркнута роль университетов в социально-экономическом развитии регионов. В результате заседания была принята Резолюция Общего собрания, касающаяся актуальных вопросов академического образования и международного сотрудничества.

«Сейчас уже определены ректоры вузов, намечены планы на ближайшее время. В прошлом году были достигнуты хорошие результаты, на этом нельзя останавливаться. Каждый проект рассматривается и поочередно реализуется», - отметил министр науки и высшего образования.

В рамках мероприятия была проведена церемония возложения цветов к памятнику Шакарима Кудайбердиева, выставка художника Курмана Аймуханбетова под названием «Трагедия Семипалатинского полигона».