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Саян Куттыбаев назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК
30 Июня 2022 11:12

Саян Куттыбаев назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан Куттыбаев Саян Сансызбаевич назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Саян Куттыбаев родился в 1986 году в городе Кызылорде.

Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Международные отношения», Школу бизнеса Mancosa со степенью MBA.

Трудовую деятельность начал в 2008 году. Работал на различных должностях в международных (ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, HSBC) и казахстанских банках второго уровня.

С 2012 года работал третьим секретарем департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел РК.

В 2014-2019 гг. работал вторым секретарем Посольства Казахстана в Финляндской Республике, вторым секретарем департамента внешнего анализа и прогнозирования, первым секретарем департамента евразийской интеграции МИД РК.

В 2019 г. — советник руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2020-2021 гг. — заместитель заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2021-2022 гг. — заведующий Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.

29 июня 2022 года назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

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