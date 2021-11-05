Сауытбеком Абдрахмановым мы гордимся и восхищаемся - Намазалы Омашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутату Мажилиса РК, государственному деятелю, известному журналисту, долгие годы возглавлявшему республиканскую газету «Егемен Қазақстан» Сауытбеку Абдрахманову исполняется 70 лет. Академик Академии журналистики РК, член Союза писателей Казахстана и Союза журналистов Казахстана, заслуженный деятель РК, профессор Намазалы Омашев отметил особенность Сауытбека Абдрахманов в качестве руководителя и журналиста, а также поделился, каким был он в студенчестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сауытбека я знал еще со студенческих лет. Он учился на один-два курса ниже нас. Сначала он увлекался написанием кинорецензий. У него это хорошо получалось, заставляло человека задумываться. Так он стал известен. А среди студентов он не был особо активен. Однако рецензии писал красиво. Сауытбек - постепенно сформировавшаяся личность.

Он прошел все ступени развития. Постепенно формировались и его мастерство, и гражданская, и государственная позиции. К 70 годам он достиг, пройдя все ступени», - рассказывает Намазалы Омашев.

Как отмечает академик, Сауытбек Абдрахманович работал и в партийной сфере. Также наш собеседник поделился, какие качества Сауытбека Абдрахманова помогли ему долгие годы возглавлять главную газету страны.

«А как он раскрылся, когда он возглавлял «Егемен Қазақстан»?! Давал нам то, что нужно изучать, углубляться и размышлять над абсолютно любой темой - будь то это русская литература, зарубежные вопросы, проблемы в казахском обществе, вопросы журналистики. Он доказал, что является сильным организатором. Если бы не проявлял свое организаторское качество, он не руководил бы газетой «Егемен Қазақстан» долгие годы», - отмечает Намазалы Омашев.

«Будучи журналистом, у нас всегда возникают моменты, когда отстаивая справедливость, можем громко высказываться. Иногда поддаемся эмоциям. А Сауытбек во всем умел проявлять сдержанность. Он был таким гражданином, являвшимся золотым мостом между властью и народом. Чтобы быть таким - человеку нужна особая черта как умение быть медиатором. Он вывел репутацию газеты «Егемен Қазақстан» на более высокий уровень», - подчеркнул академик.

Сам Намазалы Омашев, как известно, многие годы посвятил журналистике. Является автором более 40 книг.

«Дело в том, что нам не по силу то, что сделал Сауытбек. Это надо признать. Говоря правду, никто из нас не становится меньше. Я знаю о пути роста Сауытбека. Знаю, что были и невидимые трудности. Но все это не было зря. Он сумел проявить себя достойно. С честью. К сегодняшнему возрасту он пришел с большим достоинством. Мы являемся свидетелями того, что он - настоящий журналист с твердой гражданской позицией. Не только журналист, но и культуролог, и литературовед, и политик. Он доказал, что является блестящим государственным деятелем. Ведь не у всех есть такие разносторонние качества. Поэтому мы гордимся им, с одной стороны, как нашим товарищем, а с другой - восхищаемся им. Поздравляю с 70-летним юбилеем!» - сказал Намазалы Омашев, пожелав Сауытбеку Абдрахманову всего наилучшего.