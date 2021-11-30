Сауытбек Абдрахманов стал почетным профессором ЕНУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, писатель, известный журналист Сауытбек Абдрахманов стал почетным профессором Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в столице состоялась международная научно-практическая конференция «Интеграция культуры, образования, науки и современной медиакоммуникации», посвященная 70-летнему юбилею депутата Мажилиса, лауреата государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, заслуженного деятеля Казахстана, видного писателя Сауытбека Абдрахманова.

«Учитывая колоссальный вклад Сауытбека Абдрахмановича, нам всем известно, что его труд огромен особенно в области науки-образования, воспитания. Кроме того, он является и видным профессором. Пользуясь случаем, хотелось бы сообщить, что в связи с единогласным решением Научного совета университета, состоявшегося совсем недавно, Сауытбеку Абдрахманову было присвоено звание «Почетный профессор Евразийского национального университета имени Гумилева», - заявил в ходе мероприятия ректор ЕНУ имени Гумилева Ерлан Сыдыков.

Напомним, в рамках конференции состоялась презентация пятитомника публицистических произведений Сауытбека Абдрахманова «Елдік ерлігі».



