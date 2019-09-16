Сауытбек Абдрахманов: Придается большое значение празднованию юбилеев аль-Фараби и Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности проведения юбилеев мыслителей аль-Фараби и Абая Кунанбаева в рамках поручения Главы государства рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрадно, что в своем Послании Глава государства нацелил общество на решение вопросов социальной модернизации, повышение качества образования, использование инновационных подходов, обеспечение качественной доступности медицинских услуг. Уделяется особое внимание и молодежи. От гражданской позиции молодежи и ее социально-политической активности во многом зависит судьба реализации всех поставленных задач», - сказал Сауытбек Абдрахманов на заседании круглого стола по обсуждению Послания Главы государства в столичном Доме дружбы.

Депутат также рассказал о важности поднятия статуса государственного языка.

«Президент поднял вопросы статуса государственного языка, укрепления роли казахского языка как языка межнационального общения. Это перспективная задача, рассчитанная на многие годы. Не надо питать иллюзии, что мы к этому придем очень быстро. Возможно, что многие из нас не доживут до этого дня, но мы должны думать о своих потомках, внуках и правнуках. К этому мы придем».

Кроме того, по словам С. Абдрахманова, государством поставлены большие задачи отпраздновать юбилеи аль-Фараби и Абая Кунанбаева.

«Особо хочется отметить предстоящее празднование 1150-летие аль-Фараби и 175-летие Абая, о которых говорил Касым-Жомарт Токаев. Я являюсь членом двух комиссий и могу сказать, что придается большое значение в праздновании юбилеев. Недавно государственный секретарь Марат Тажин провел заседание комиссии и поставил очень большие задачи», - добавил Сауытбек Абдрахманов.