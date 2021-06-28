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    12:14, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Сауны, гостиницы и привокзальные площади проверили полицейские в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Казахстане выявлено 7 фактов вовлечения в занятие проституцией. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выявлено 7 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе 1 несовершеннолетнего и 43 факта организацию или содержание притонов для занятия проституцией. Выявлено 20 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 423 приставаний в общественных местах», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

    Ранее сообщалось, что на минувшей неделе на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации.

    Было отмечено, что в ходе операции проверялось арендное жилье, развлекательные заведения, бани и сауны, гостиницы, привокзальные площади и другие объекты.

    «За три дня выявлено 56 преступлений, в том числе два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, в том числе два факта по несовершеннолетним», - уточнил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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