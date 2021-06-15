Сауну, компьютерный клуб и два бара оштрафовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. 13 июня в трех районах Нур-Султана были выявлены 4 заведения, нарушившие карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности нижеприведенные заведения.

В районе Сарыарка компьютерный клуб «Enjoy» по Косшыгулулы 21 работал с нарушением режима карантина, несмотря на запреты.

В Есильском районе бар-клуб Aura Alanya Alanya по пр. Туран 2, функционировал за закрытыми дверями. Бар «Brooklyn» по ул. Сарайшык 5 работал с нарушением карантина.

В районе Алматы, нарушение режима карантина было выявлено в сауне «На дровах» по улице Айнакол, 20.

Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.