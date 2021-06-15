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    22:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Сауну, компьютерный клуб и два бара оштрафовали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. 13 июня в трех районах Нур-Султана были выявлены 4 заведения, нарушившие карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности нижеприведенные заведения.

    В районе Сарыарка компьютерный клуб «Enjoy» по Косшыгулулы 21 работал с нарушением режима карантина, несмотря на запреты.

    В Есильском районе бар-клуб Aura Alanya Alanya по пр. Туран 2, функционировал за закрытыми дверями. Бар «Brooklyn» по ул. Сарайшык 5 работал с нарушением карантина.

    В районе Алматы, нарушение режима карантина было выявлено в сауне «На дровах» по улице Айнакол, 20.

    Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.


    Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.


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