Сауну, компьютерный клуб и два бара оштрафовали в Нур-Султане
Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности нижеприведенные заведения.
В районе Сарыарка компьютерный клуб «Enjoy» по Косшыгулулы 21 работал с нарушением режима карантина, несмотря на запреты.
В Есильском районе бар-клуб Aura Alanya Alanya по пр. Туран 2, функционировал за закрытыми дверями. Бар «Brooklyn» по ул. Сарайшык 5 работал с нарушением карантина.
В районе Алматы, нарушение режима карантина было выявлено в сауне «На дровах» по улице Айнакол, 20.
Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.