Саундтреки польских композиторов прозвучали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грандиозный концерт дал симфонический оркестр столичной филармонии в честь 30-летия Независимости Казахстана, 103-й годовщины Независимости Польши и 85-й годовщины депортации поляков в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия выступило Посольство Польши в Казахстане. Гостей приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РП в РК Селим Хазбиевич и атташе обороны подполковник Александр Сухенек.

Основной темой концерта стали прозвучавшие во всемирно известных фильмах саундтреки польских композиторов Фредерика Шопена («Пианист»), Яна Качмарека («Хатико: Самый верный друг»), Кшиштофа Пендерецкого («Остров проклятых»), Войцеха Килара («Девятые врата»).

Резонанс у публики вызвала 20-минутная композиция из компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», написанная молодыми польскими композиторами Марчином Пшибыловичем и Миколаем Строиньским. Музыка из культувой игры, действие которой происходит в литературной вселенной книжной серии «Ведьмак», созданной польским писателем Анджеем Сапковским, впервые была исполнена в Казахстане столичными музыкантами – симфоническим оркестром и казахским этноансамблем «Қорқыт» с участием лауреата республиканских и международных конкурсов Бахытгуль Аубакировой.

Из классических произведений прозвучали гениальные сочинения Фредерика Шопена и Станислава Монюшко.

Настоящим украшением концерта стали выступления коллективов Павлодарского областного общества поляков «Полония», победителей республиканского фестиваля польской песни, лауреатов международных фестивалей - женской вокальной группы «Syreny» и молодежного ансамбля «Narcyz».