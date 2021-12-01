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    19:28, 30 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Саундтреки польских композиторов прозвучали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грандиозный концерт дал симфонический оркестр столичной филармонии в честь 30-летия Независимости Казахстана, 103-й годовщины Независимости Польши и 85-й годовщины депортации поляков в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организатором мероприятия выступило Посольство Польши в Казахстане. Гостей приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РП в РК Селим Хазбиевич и атташе обороны подполковник Александр Сухенек.

    Основной темой концерта стали прозвучавшие во всемирно известных фильмах саундтреки польских композиторов Фредерика Шопена («Пианист»), Яна Качмарека («Хатико: Самый верный друг»), Кшиштофа Пендерецкого («Остров проклятых»), Войцеха Килара («Девятые врата»).

    Резонанс у публики вызвала 20-минутная композиция из компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», написанная молодыми польскими композиторами Марчином Пшибыловичем и Миколаем Строиньским. Музыка из культувой игры, действие которой происходит в литературной вселенной книжной серии «Ведьмак», созданной польским писателем Анджеем Сапковским, впервые была исполнена в Казахстане столичными музыкантами – симфоническим оркестром и казахским этноансамблем «Қорқыт» с участием лауреата республиканских и международных конкурсов Бахытгуль Аубакировой.

    Из классических произведений прозвучали гениальные сочинения Фредерика Шопена и Станислава Монюшко.

    Настоящим украшением концерта стали выступления коллективов Павлодарского областного общества поляков «Полония», победителей республиканского фестиваля польской песни, лауреатов международных фестивалей - женской вокальной группы «Syreny» и молодежного ансамбля «Narcyz».


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