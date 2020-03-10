Саундтрек к сериалу в исполнении Димаша Кудайбергена занял первое место в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Саундтрек к новому китайскому сериалу в исполнении всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена занял первое место на платформе QQ MUSIC в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой саундтрек к новому китайскому сериалу занимает первое место на платформе QQ MUSIC в Китае. Фото с моей китайской командой (агенты, продюсеры, менеджеры) (Black Golden company), с ними работаю вот уже на протяжении трех лет со времен проекта I am singer. Ждите скоро новых проектов», - написал Димаш в Instagram.

Отметим, недавно певец представил новую песню «Your Love», исполнив ее в Государственном Кремлевском дворце в российской столице. Новая композиция представлена на его канале в YouTube.

Ранее он опубликовал афишу со своими концертами на ближайшее время. В графике выступления у певца концерты в Беларуси, Германии, Латвии, России, Украине и Чехии.