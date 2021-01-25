Сауна загорелась в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске загорелась сауна, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что 24 января в 23 часа 36 минут по улице Темиржолшылар в одноэтажном здании сауны загорелись деревянные конструкции предбанника, потолочного перекрытия, кровля. Жертв и пострадавших нет.

«Слаженные и оперативные действия спасателей позволили справиться с огнем, не смотря на 100 кв.метров охваченных пламенем. Предварительные причины пожара: несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования или неосторожное обращение с огнем», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Всего за прошедшие сутки в ВКО ликвидировано 4 пожара. Так, накануне утром в городе Семей во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции хозпостройки, стеллажи в гараже на площади 8 кв.м., огонь также перекинулся на автомобиль марки «ВАЗ 2114», где загорелся моторный отсек, панель приборов на площади 2 кв.м. Прибывшими на место происшествия огнеборцами огонь был полностью ликвидирован на площади 10 кв.м. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В вечером того же дня минуты пожар вспыхнул в Семее по улице Водная. В дачном жилом доме горели деревянные конструкции кровли и входной группы. Вступив в схватку с огнем, пожарные ликвидировали огонь на общей площади 24 кв.м. Сложность тушения заключалась в плотной застройке на территории дачного участка, отсутствием противопожарных разрывов. Предварительной причиной пожара специалисты рассматривают - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи.

ДЧС ВКО напоминает, чтобы избежать пожара необходимо следить за состоянием печи и дымохода. Если заметили трещины, щели, то заделывайте сразу. Если же печь требует серьезного ремонта, доверьте его специалистам. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций здания. Не используйте при растопке длинные поленья — они должны вмещаться в топку.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО