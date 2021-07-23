Сауна горела в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске ликвидирован пожар в одной из саун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
«23 июля 2021 года в 00:53 на дежурный пульт 101 поступила информация о пожаре в одной из саун Петропавловска. Был объявлен 3 повышенный номер вызова. На место пожара были незамедлительно направлены силы и средства гарнизона противопожарной службы. По прибытии первых пожарных расчетов был обнаружено, что второй этаж и кровля здания охвачены огнем. Благодаря слаженным действиям огнеборцев и местных исполнительных органов спасены близрасположенные здания. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, сложной планировкой здания, а также ограниченным количеством подъездных путей. Пожар локализован в 04:25, ликвидирован в 5 часов утра. Площадь пожара составила 500 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС.
По информации ведомства, в ликвидации пожара были задействованы силы и средства 87 сотрудников и 17 единиц техники департамента по ЧС, 8 работников и 4 единицы техники местных исполнительных органов.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании электрооборудования и открытого огня, при курении.
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