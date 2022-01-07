НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Сауле Айтпаева выразила поддержку решениям Президента РК в связи с возникшей ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поддерживаю те решения, которые принимаются на сегодняшний день Президентом нашей страны, Советом безопасности, в том числе об оказании помощи со стороны ОДКБ», - сказала Сауле Айтпаева.

Вместе с тем депутат обратилась к матерям бастующих.

«Я обращаюсь к матерям тех молодых людей, которые на сегодняшний день совершают набеги на жилые дома, на учреждения бизнеса, чтобы они вразумили своих детей. Именно мать способна остановить своего ребенка от насильственных действий, а те требования, которые выдвигаются - возможно решить мирным путем», - добавила сенатор.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.