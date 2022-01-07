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    19:11, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Сауле Айтпаева выразила поддержку решениям Президента РК в связи с возникшей ситуацией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Сауле Айтпаева выразила поддержку решениям Президента РК в связи с возникшей ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я поддерживаю те решения, которые принимаются на сегодняшний день Президентом нашей страны, Советом безопасности, в том числе об оказании помощи со стороны ОДКБ», - сказала Сауле Айтпаева.

    Вместе с тем депутат обратилась к матерям бастующих.

    «Я обращаюсь к матерям тех молодых людей, которые на сегодняшний день совершают набеги на жилые дома, на учреждения бизнеса, чтобы они вразумили своих детей. Именно мать способна остановить своего ребенка от насильственных действий, а те требования, которые выдвигаются - возможно решить мирным путем», - добавила сенатор.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.


    Теги:
    Сенат Правительство РК Мнения Парламент Политика ЧП-2022
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