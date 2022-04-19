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    22:28, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Сауль «Канело» Альварес восхитился силой казахстанских боксеров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль «Канело» Альварес признал силу казахстанских боксеров и заявил, что хотел бы посетить Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Казахстан имеет очень хороших боксеров. Несколько недель назад к нам в тренировочный лагерь присоединились боксеры из Казахстана. Очень сильные боксеры, поздравляю Казахстан с тем, что у вас имеются такие ребята. Я обязательно хочу посетить вашу страну в скором будущем», - сказал мексиканский чемпион.


    Стоит напомнить, что боксеры команды Suleimen Promotions провели несколько недель в зале «Канело» в Сан-Диего (штат Калифорния). Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы больше месяца проводил спарринги с абсолютным чемпионом.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Видео Бокс
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