Сауль «Канело» Альварес восхитился силой казахстанских боксеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль «Канело» Альварес признал силу казахстанских боксеров и заявил, что хотел бы посетить Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Казахстан имеет очень хороших боксеров. Несколько недель назад к нам в тренировочный лагерь присоединились боксеры из Казахстана. Очень сильные боксеры, поздравляю Казахстан с тем, что у вас имеются такие ребята. Я обязательно хочу посетить вашу страну в скором будущем», - сказал мексиканский чемпион.

Стоит напомнить, что боксеры команды Suleimen Promotions провели несколько недель в зале «Канело» в Сан-Диего (штат Калифорния). Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы больше месяца проводил спарринги с абсолютным чемпионом.