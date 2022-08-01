1 Августа 2022 11:47

Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый официальный визит в Саудовскую Аравию. Его визит сразу был ориентирован на результаты и итоги. Видно, что Президент РК ориентируется и на экономическую дипломатию. Неслучайно, его визиты сопровождаются встречами с предпринимателями и бизнес-кругами. К примеру, после встречи с руководством той или иной страны Президент Токаев проводит предметные встречи с бизнес-сообществом, привлекая инвесторов в нашу страну, ведя деловые переговоры.

В ходе визита в Саудовскую Аравию Президент РК провел результативные и многообещающие встречи с саудовскими предпринимателями - крупными компаниями-лидерами в качестве инвесторов в Казахстан. В частности, речь шла об инвестициях в такие проекты, как сельскохозяйственная переработка, продовольственная безопасность.

Чаще всего многие ассоциативно думают, что Саудовская Аравия - производитель нефти, крупнейшая нефтяная страна. Но Казахстан также заинтересован в сотрудничестве в секторе сельского хозяйства, современных коммуникаций, транспорта, цифровизации, зеленой энергии. Все эти отрасли волнуют многие страны, включая климатическую повестку и вопросы альтернативных источников энергии. Наши планы были доведены до Саудовской Аравии. Соответственно, саудовская сторона с интересом восприняла их.

Стиль Президента таков: он четко и точечно ведет переговоры, зная, что может заинтересовать тех или иных предпринимателей какой-либо страны, и что может Казахстан предложить, также получить какие-то бенефиции на взаимовыгодной основе.

Мы ожидаем приток инвестиций. Прежде чем организовываются такие встречи, уже повестка формируется задолго до визита, идет проработка. А уже в ходе визита обозначаются конкретные заинтересованные сферы.

Президент провел встречи и очевидно, что в дальнейшем уже будут реализовываться определенные проекты. К примеру, уже сейчас прорабатываются проекты в сельском хозяйстве в Алматинской области, или совместные проекты в области производства зеленого водорода. Есть и ряд совместных проектов с Исламским банком развития. Видно, что идет приток, и, соответственно, мы ждем результаты.











