Саудовская Аравия запустила первый квантовый компьютер

Запуск первого в Королевстве квантового компьютера в Дахране свидетельствует о стремлении Саудовской Аравии усилить свои позиции в области новых технологий и цифровых решений.

На церемонии также была представлена ​​первая на Ближнем Востоке коммерческая платформа квантовых вычислений QCaaS, предоставляющая доступ к вычислительным ресурсам предприятиям и исследовательским институтам по всему миру через защищенный облачный интерфейс. Платформа открыта для потенциальных клиентов по всему миру и обещает ускорить разработку квантовых приложений в энергетическом, материаловедческом и промышленном секторах.

— Этот квантовый прорыв принадлежит нашим саудовским исследователям, инженерам и ученым. Инвестируя в совместную подготовку и исследования, мы создаем здесь, в rоролевстве, экспертные знания мирового класса в области квантовых технологий — знания, которые лягут в основу следующего поколения энергетических решений, ускорят разработку низкоуглеродного топлива и улучшат оптимизацию месторождений и цепочки поставок, — заявил исполнительный вице-президент Aramco по технологиям и инновациям Ахмад аль-Хувайтер.

Запуск проекта происходит на фоне того, как Саудовская Аравия ускоряет инвестиции в передовые технологии, включая искусственный интеллект, облачные вычисления и квантовые технологии, в рамках программы «Vision 2030», которая направлена ​​на диверсификацию экономики и создание инновационной экосистемы, основанной на знаниях.

