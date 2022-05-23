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Саудовская Аравия запретила своим гражданам поездки в 16 стран
23 Мая 2022 13:51

Саудовская Аравия запретила своим гражданам поездки в 16 стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После повторной вспышки коронавирусной инфекции и быстрого роста числа случаев заражения в мире за последние несколько недель, Эр-Рияд ввел ограничительные меры для своих граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

Гражданам Саудовской Аравии запрещено въезжать в следующие страны: Ливан, Сирия, Турция, Иран, Афганистан, Йемен, Сомали, Эфиопия, Конго, Ливия, Индонезия, Вьетнам, Армения, Беларусь, Венесуэла и Индия.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам профилактики здоровья КСА Абдулла Асири заверил, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян. Королевство имеет возможность выявлять и бороться с инфекциями в любом новом их проявлении.

Рустем Кожыбаев


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