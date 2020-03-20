Саудовская Аравия закрыла святыни в Мекке и Медине из-за коронавируса
ЭР-РИЯД.AL ARABIYA-КАЗИНФОРМ – С 20 марта Саудовская Аравия закрывает мечети в Мекке и Медине в рамках предпринимаемых Королевством мер по сдерживанию коронавируса, об этом сегодня сообщил представитель Генерального управления по делам Большой мечети и мечети Пророка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Arabiya.
«В рамках мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса, Службы безопасности и здравоохранения приняли решения о прекращении посещений и проведении молитв во внешних дворах Большой мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине, начиная с пятницы 20 марта», - сообщил представитель пресс-службы в своем заявлении в Twitter.
По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта в Саудовской Аравии зарегистрировано 274 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
В четверг вечером в телевизионном обращении Король Салман ибн Абдул-Азиз заявил, что правительство принимает все необходимые меры для борьбы с коронавирусом и прилагает усилия для обеспечения каждого жителя и гражданина страны лекарствами, продуктами питания и предметами первой необходимости.
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