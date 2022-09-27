Саудовская Аравия упростит для казахстанских паломников процесс получения визы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфик бин Фаузан Аль-Рабиа прибыл с официальным визитом в Казахстан, чтобы обсудить сотрудничество в отношении содействия процедурам прибытия паломников и посетителей для комфортного выполнения своих ритуалов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Королевства Саудовской Аравии в Республике Казахстан.

В ходе визита была запущена единая официальная платформа «Nusuk.sa», направленная на облегчение выдачи виз на умру и для посещения Мекки и Медины со всего мира, развитие опыта паломников и предоставление передовых электронных путей, предлагающих инновационные варианты и решения, в рамках инициатив программы обслуживания паломников - одной из программ «Saudi Vision 2030».

Министр хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфик бин Фаузан Аль-Рабиа и сопровождающая его делегация должностных лиц встретились в ходе визита с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием доктором Наурызбай Таганулы, министром информации и общественного развития РК Дарханом Кыдырали, министром индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеком Ускенбаевым и министром культуры и спорта РК Дауреном Абаевым, в ходе которых обсудили наиболее важные новые услуги и возможности для казахстанских паломников, а также укрепление совместного сотрудничества между двумя странами как продолжение исторических и братских отношений. Кроме того, стороны обсудили наиболее важные возможности сотрудничества по ряду технических и процедурных вопросов для облегчения обслуживания паломников в соответствии с «Saudi Vision 2030» и способы повышения осведомленности паломников и посетителей о процедурных вопросах.

«Визит министра хаджа и умры подтверждает стремление Королевства Саудовской Аравии содействовать прибытию паломников и гостей со всего мира, внедрять облегчения, инновационные цифровые решения, различные варианты обслуживания и информирования о подготовке и инфраструктурных услугах для посетителей Двух Священных мечетей», - говорится в сообщении.









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