Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения рабочей недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения рабочей недели и введения трех выходных дней, сообщило Министерство человеческих ресурсов и социального развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Arabia.

В ответ на запрос в социальных сетях, служба поддержки Министерства в Twitter сообщила, что в настоящее время изучает систему работы и рассматривает возможность продления выходных с двух до трех дней.

Возможные изменения рассматриваются в рамках периодической оценки министерства, в ходе которой эксперты будут анализировать способы увеличения числа рабочих мест и повышения привлекательности рынка труда для местных и международных инвестиций.

Проект документа о сокращении рабочей недели также доступен на платформе опросов для общественного обсуждения.

В случае реализации проекта, Саудовская Аравия станет второй после Объедингенных Арабских Эмиратов страной, внедрившей сокращенную рабочую неделю.

1 января 2022 года ОАЭ перешли на новую 4½-дневную рабочую неделю и перенесли выходные с пятницы-субботы на субботу-воскресенье. По пятницам бюджетные организации и школы работают только до полудня.

В Шардже в ОАЭ сотрудники отдыхают три дня в неделю, включая пятницу, субботу и воскресенье.

Спустя чуть более года после введения четырехдневной рабочей недели в Шардже, правительственное исследование показало, что производительность труда, уровень счастья и психическое здоровье сотрудников повысились на 90 процентов.

Исследование показало, что среди сотрудников, проработавших более короткую неделю, удовлетворенность работой увеличилась на 90 процентов, при этом 84 процента респондентов заявили, что новые реформы помогли им достичь баланса между работой и личной жизнью.