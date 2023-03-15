Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения рабочей недели

15 Марта 2023, 13:05
Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения рабочей недели Фото: AFP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения рабочей недели и введения трех выходных дней, сообщило Министерство человеческих ресурсов и социального развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Arabia.

В ответ на запрос в социальных сетях, служба поддержки Министерства в Twitter сообщила, что в настоящее время изучает систему работы и рассматривает возможность продления выходных с двух до трех дней.

Возможные изменения рассматриваются в рамках периодической оценки министерства, в ходе которой эксперты будут анализировать способы увеличения числа рабочих мест и повышения привлекательности рынка труда для местных и международных инвестиций.

Проект документа о сокращении рабочей недели также доступен на платформе опросов для общественного обсуждения.

В случае реализации проекта, Саудовская Аравия станет второй после Объедингенных Арабских Эмиратов страной, внедрившей сокращенную рабочую неделю.

1 января 2022 года ОАЭ перешли на новую 4½-дневную рабочую неделю и перенесли выходные с пятницы-субботы на субботу-воскресенье. По пятницам бюджетные организации и школы работают только до полудня.

В Шардже в ОАЭ сотрудники отдыхают три дня в неделю, включая пятницу, субботу и воскресенье.

Спустя чуть более года после введения четырехдневной рабочей недели в Шардже, правительственное исследование показало, что производительность труда, уровень счастья и психическое здоровье сотрудников повысились на 90 процентов.

Исследование показало, что среди сотрудников, проработавших более короткую неделю, удовлетворенность работой увеличилась на 90 процентов, при этом 84 процента респондентов заявили, что новые реформы помогли им достичь баланса между работой и личной жизнью.


Новости по теме
Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании
Бельгия принимает первый в своей истории план по ограничению потребления алкоголя
Два военных вертолета разбились в Кентукки
Теги:
Читайте также
Переселенческий фонд создадут в Алматы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 марта
ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан
Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников
Папа Римский попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья
Глава Marvel Entertainment попал под сокращение
Более 30 человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах
ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей