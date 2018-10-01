Саудовская Аравия признала гибель журналиста Джемаля Кашикчы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист Джемаль Кашикчы погиб в результате драки, произошедшей в генконсульстве страны в Стамбуле. Об этом передает Агентство Анадолу.

По информации саудовского информагентства SPA, по итогам проведенного Главной прокуратурой королевства расследования установлено, что после того, как журналист вошел в консульство КСА в Стамбуле «между ним и другими гражданами Саудовской Аравии возник спор, переросший в драку, в результате которой Джемаль Кашикчы погиб».

Согласно информации, Главная прокуратура КСА продолжает расследование дела, в связи с гибелью Джемаля Кашикчы, на данный момент арестовано 18 саудовских граждан.

В прокуратуре королевства подчеркнули, что все причастные к гибели журналиста Джемаля Кашикчы будут наказаны и предстанут перед правосудием.

Как сообщали ранее мировые СМИ, журналист Джемаль Кашикчы пропал 2 октября. В последний раз его видели входящим в здание генконсульства Саудовской Аравии в Турции. По данным BBC, Кашикчы собирался получить в консульстве некие документы, связанные с разводом. После обращения в дипломатическое ведомство на связь он не выходил.