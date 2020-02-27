Саудовская Аравия приостанавливает въезд для паломников умры из-за коронавируса

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Саудовская Аравия объявила временный запрет на въезд в страну паломников умры в связи с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.

Иностранные паломники ежегодно приезжают в страну в целях посещения мечети Пророка в Медине до или после посещения Мекки.

Это одно из ряда принятых мер предосторожности, объявленных рано утром в четверг. Органы здравоохранения Королевства внимательно следят за распространением вируса. Владельцам туристических виз из стран, которые, как считается, представляют особенно высокий риск распространения коронавируса, также будет отказано во въезде в страну.

В пунктах въезда органы здравоохранения будут проверять, какие страны посещали путешественники до приезда в Саудовскую Аравию.

Чиновники Саудовской Аравии подчеркнули, что ограничения на въезд носят временный характер и будут пересматриваться органами здравоохранения. Они вновь заявили о поддержке и осуществлении Королевством международных усилий по ограничению распространения вируса, а министерство иностранных дел настоятельно призвало граждан не ездить в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

Стоит отметить, что ежегодно почти 7 миллионов паломников умры посещают Королевство. Большинство из них прибывают в аэропорты в Джидде и Медине.

Ранее сообщалось, что семь саудовцев были среди зараженных коронавирусом в Бахрейне и Кувейте. Министерство здравоохранения Бахрейна в среду заявило, что шесть саудовских женщин показали положительный результат на вирус.