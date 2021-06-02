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    22:30, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Саудовская Аравия примет Всемирные игры боевых искусств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияд получила право на проведение в 2023 году Всемирных игр боевых искусств (WCG) - международного мультиспортивного мероприятия, в котором принимают участие 15 видов боевых видов спорта и единоборств, являющихся членами GAISF. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Как отметил председатель мультиспортивных игр GAISF и вице-президент GAISF Стефан Фокс, Саудовская Аравия - идеальный выбор для этого мероприятия, демонстрирующего обмен культурами со всего мира и являющегося идеальным мостом между элитным спортом и местными сообществами.

    «Заявка, представленная Саудовской Аравией, является убедительной и вдохновляющей. Видение этого события создаст атмосферу праздника. Будут проведены семинары ведущих мастеров боевых искусств, образовательные конференции и первый Всемирный гала-концерт боевых искусств, на котором будут чествовать легенд боевых искусств и спортивных единоборств», - сказал С. Фокс.

    Меморандум о взаимопонимании (МОВ) был подписан во время специальной церемонии на Генеральной ассамблее Олимпийского комитета Саудовской Аравии (SAOC), в которой приняли участие все признанные национальные федерации боевых искусств и спортивных единоборств.


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