Саудовская Аравия примет Всемирные игры боевых искусств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияд получила право на проведение в 2023 году Всемирных игр боевых искусств (WCG) - международного мультиспортивного мероприятия, в котором принимают участие 15 видов боевых видов спорта и единоборств, являющихся членами GAISF. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отметил председатель мультиспортивных игр GAISF и вице-президент GAISF Стефан Фокс, Саудовская Аравия - идеальный выбор для этого мероприятия, демонстрирующего обмен культурами со всего мира и являющегося идеальным мостом между элитным спортом и местными сообществами.

«Заявка, представленная Саудовской Аравией, является убедительной и вдохновляющей. Видение этого события создаст атмосферу праздника. Будут проведены семинары ведущих мастеров боевых искусств, образовательные конференции и первый Всемирный гала-концерт боевых искусств, на котором будут чествовать легенд боевых искусств и спортивных единоборств», - сказал С. Фокс.

Меморандум о взаимопонимании (МОВ) был подписан во время специальной церемонии на Генеральной ассамблее Олимпийского комитета Саудовской Аравии (SAOC), в которой приняли участие все признанные национальные федерации боевых искусств и спортивных единоборств.