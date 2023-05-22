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Саудовская Аравия отправила в космос первую женщину-астронавта

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 14:00
Саудовская Аравия отправила в космос первую женщину-астронавта Фото: John Raoux/ The AP

ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия отправила в космос свою первую женщину-астронавта. Райяна Барнави проведет на МКС ряд экспериментов. Вместе с ней в рамках частной миссии в космос отправились другой саудовец Али аль-Карни, бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и автогонщик Джон Шоффнер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Исследователь рака молочной железы Райяна Барнави - одна из двух саудовцев, впервые отправляющихся на Международную космическую станцию (МКС) для проведения ряда экспериментов. Вторым стал военный летчик Али аль-Карни.

В коммерческой миссии, организованной частной космической компанией Axiom Space, к ним присоединились бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и американский автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер.

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 успешно запустила корабль Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде вечером в воскресенье.


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