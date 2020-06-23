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Саудовская Аравия отменила хадж для иностранцев

23 Июня 2020 09:47
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Саудовская Аравия отменила хадж для иностранцев

БЕЙРУТ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия в связи с пандемией коронавируса нового типа отменила в этом году хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

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Об этом говорится в сообщении Министерства по делам хаджа и умры королевства.

Согласно ведомству, в нынешнем году в хадж состоится с участием небольшого числа паломников, проживающих на территории страны.

Ранее в феврале власти Саудовской Аравии объявили о решении временно закрыть въезд в Мекку и Медину для паломников из-за эпидемии COVID-19.

В 2020 году хадж должен состояться в конце июля. Ежегодно в обряде участвуют свыше 3 миллионов мусульман, более 2 миллионов из которых прибывают из-за рубежа.


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#Религия   #Коронавирус  
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