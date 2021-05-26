Саудовская Аравия объявила особые требования при подготовке к хаджу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия объявило об особых требованиях при подготовке к сезону хаджа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинфрм».

В ДУМК отмечают необходимость обратить внимание на основные требования саудовской стороны к хаджу в условиях пандемии.

Количество паломников на сезон паломничества в этом году установлено на уровне 60 тысяч человек.

Подать заявку на паломничество могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Паломники должны принять две дозы официально утвержденных вакцин в Саудовской Аравии (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna). Вторую дозу нужно принять за 14 дней до визита в Королевство.

Иностранцам не разрешается выезжать в другие районы, не связанные с паломничеством.

Кроме того, каждый паломник должен получить справку от компетентных органов своей страны о том, что он получил одну из вышеуказанных вакцин, и легализовать ее в посольствах Саудовской Аравии за рубежом.

А также каждый паломник должен предоставить 72-часовой отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии в Королевство.

Паломники должны строго соблюдать все меры по охране здоровья при перемещении из одного места в другое в районе Мекки. Также необходимо полностью соблюдать установленные правила.

Однако власти Саудовской Аравии пока не объявили количество людей, которых будут приглашать с каждой страны на сезон хаджа 2021 года. Дополнительная информация и дополнительные требования к сезону паломничества будут объявлены позже.